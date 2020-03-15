الكعبي يحذر العراقيين: إستمرار الاستهانة و عدم اللامبالاة بكورونا سندفع ثمنه غالياً

2020/03/15 | 11:40 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الأحد، من استمرار “الاستهانة واللا مبالاة” في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من كورونا، معتبراً أن دولاً عظمى تمتلك اقتصاديات وموازنات ضخمة لم تستطع مجاراة الفايروس.وقال الكعبي :”ندعو أبناء الشعب العراقي إلى … Readmore

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