دولة القانون: بقاء القوات الأمريكية أشد خطورة من كورونا على العراقيين

2020/03/15 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الأحد، بقاء القوات الأمريكية على الاراضي العراقية اشد خطورة من فيروس كورونا على الشعب العراقي.وطالب النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، الحكومة العراقية بـ”اتخاذ إجراءات وقرارات صارمة بتنفيذ قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الاجنبية من اراضينا على اعتبار ان بقاء هذه […]

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