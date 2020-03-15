الحكومة الاردنية تؤكد تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/03/15 | 11:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أعلنت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “COVID-19″، ليصل عدد المصابين بهذه السلالة في المملكة لـ7 أشخاص.وأفاد وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، في مؤتمر صحفي، باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.وشدد على أن […]

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