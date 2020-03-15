2020/03/15 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، ان الحديث عن حجم العجز بالموازنة هو أمر سابق لأوانه.

وقال عضو اللجنة أحمد حمه رشيد في تصريح صحفي اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحديث عن حجم العجز بالموازنة هو أمر سابق لأوانه وفي غير محله، على اعتبار أن الموازنة لم تشرع، كما أننا بصدد الإعداد لموازنة عام 2021"، مبيناً أن "الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال ولا يحق لها إعداد الموازنة بحسب المادة 41 من النظام الداخلي، وعند تشكيل الحكومة قد نصل إلى شهر أيار من العام الحالي".

وأضاف، أنه "بحسب قانون الإدارة المالية فإنه بمنتصف شهر أيار لابد من البدء بالإعداد لموازنة العام المقبل، وبالتالي فإن الحديث عن عجز الموازنة هو أمر لا محل له بالوضع الفعلي على الأرض".

واوضح رشيد، أن "الحكومة بدأت فعلياً منذ الشهر الأول من العام الحالي بصرف 1/ 12 من الموازنة للنفقات التشغيلية والرواتب وهذا الأمر لا يرتبط بأسعار النفط أو عجز الموازنة على اعتبار أنه ليست لدينا خسارة أو ربح، لأن ما يتم صرفه يتعلق بالأرقام الموجودة بموازنة عام 2019".

وأكد رشيد، أن "رواتب الموظفين في أمان حتى لو انخفضت أسعار النفط الى دون الثلاثين دولاراً، ولا يمكن المساس بها، لأنها تعتمد على نسبة الواحد على 12 من موازنة العام الماضي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المالية: الحديث عن حجم العجز بالموازنة أمر سابق لأوانه) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المالية: الحديث عن حجم العجز بالموازنة أمر سابق لأوانه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).