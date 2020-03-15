2020/03/15 | 11:45 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل بدء محاكمة نتنياهو بسبب أزمة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/15 | 11:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأجيل بدء محاكمة نتنياهو بسبب أزمة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأجيل بدء محاكمة نتنياهو بسبب أزمة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).