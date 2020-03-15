شيخ عشيرة: أولادنا سد منيع لابناء الحشد وستكون لنا صولات كأباؤنا في ثورة العشرين

2020/03/15 | 11:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيخ عشيرة البوحويمد في كربلاء ان ابناء العشائر سد منيع لابناء الحشد الشعبي وسيوف مشرعة ضد المعتدين عليهم.وقال الشيخ كاظم الهنون لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، اننا “اذ ندين التصرف الهمجي الذي قامت به الولايات المتحدة بقصف مقرات الحشد الشعبي ومطار كربلاء نؤكد ان ابناء العشائر كانوا وما زالوا سيوفا مشرعة وسدا

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