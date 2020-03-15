الشباب: مستشفى الطب الرياضي إضافة مهمة لمشاريع الوزارة

2020/03/15 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام الدائرة الهندسية والشؤون الفنية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد، أن مشروع مستشفى الطب الرياضي المحال لشركة روكل الألمانية، يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها الوزارة.

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