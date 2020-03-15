رسالة رونالدو.. محمود العوضي

2020/03/15 | 12:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: محمود العوضي أين نجوم المجتمع والفن والرياضة في الخليج؟ هذه رسالة رونالدو..أكتب إليكم في هذا الظرف العالمي الدقيق، كإنسان وأب وإبن..من المهم أن نتبع نصائح الجهات المسؤولة، قلبي مع كل من فقد إنساناً، ومع كل من يقاوم، ومع الذين يعرضون أنفسهم للخطر من أجلنا.أين نجوم المجتمع والفن والرياضة في الخليج؟هذه رسالة […]

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