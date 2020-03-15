مصر تغلق الأضرحة وتحظر إقامة سرادق العزاء بسبب كورونا

2020/03/15 | 12:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قررت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأحد، غلق جميع الأضرحة مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات.

وقالت الوزارة، في بيان "في إطار حرص المؤسسات الدينية بمصر على الصالح العام وتوجيه وزارة الأوقاف باقتصار عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة فقط وبما لا يزيد عن خمس عشرة دقيقة في وقت الخطبة".

واكدت على "منع أي تجمعات غير ضرورية في المساجد وملحقاتها ودور المناسبات التابعة لها، وبالتنسيق والتشاور مع شيخ الأزهر أحمد الطيب، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، عبد الهادي القصبي، ونظرا لكثرة المترددين على زيارة الأضرحة وبخاصة في المساجد الكبرى، لا سيما أن كثيرين ممن يترددون عليها يأتون من محافظات مختلفة ومناطق مختلفة، قررت الوزارة غلق جميع الأضرحة خلال مدة تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، مع التأكيد على فتح جميع المساجد في أوقات الصلاة".

وأضافت، أنه "وللتخفف من التجمعات غير الضرورية الحتمية في الوقت الراهن، فإننا ندعو إلى اقتصار العزاء على مراسم تشييع الجنازة دون إقامة السرادقات، وكذلك الحال ومن باب أولى في إقامة الأفراح باقتصار الدعوة فيها على الأسرتين ما أمكن وخواص الخواص إذا لزم الأمر، لأن الحفاظ على الأرواح مقدم على كل هذه المظاهر، ودرء المفسدة مقدم على كل ذلك".

وتابعت الوزارة "وعليه فإن الوزارة ستعلق من اليوم الأحد، العمل بجميع دور المناسبات التابعة لها وتعتذر للحاجزين وتوجه بسرعة رد أية مبالغ يكون قد دفعها أي منهم".

ونبهت ان على "جميع العاملين بالأوقاف بعدم السماح بإقامة أي عزاء أو عقد قران أو غير ذلك بالمساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها على مستوى الجمهورية".

ودعت جميع المواطنين الى "التعاون معها في ذلك والاستجابة لهذا النداء إعلاء للمصلحة الوطنية، مع التأكيد على أنه لا منع على الإطلاق للصلاة على الجنازة في المسجد".

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