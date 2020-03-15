تأجيل دوري الصالات الى إشعار اخر

2020/03/15 | 12:08 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قررت لجنة كرة قدم الصالات تأجيل الدوري حتى إشعار آخر.

وجاء قرار اللجنة بحسب توجيهات خلية الازمة الوزارية المعنية بمكافحة فيروس كورونا، بإيقاف التنقل بين المحافظات، ومنع اقامة النشاطات والتجمعات.

ونصحت اللجنة الاندية بإيقاف تدريبات فرقها على وفق بيان الاتحاد العراقي لكرة القدم.

واصيبت كرة القدم العالمية والمحلية بشلل بعد إيقاف كافة المنافسات نتيجة لتفشي مرض كورونا.

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