إيران تؤجل الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بسبب كورونا

2020/03/15 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران، عباس علي كدخدايي، الأحد (15 آذار 2020)، تأجيل الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في إيران، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

وقال كدخدايي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إنه "بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد في مكافحة فيروس كورونا اقترح وزير الداخلية تغيير وقت الدورة الثانية للانتخابات التشريعية".

واضاف :"نحن في مجلس صيانة الدستور وافقنا على ذلك".

وأعلنت إيران، الأربعاء الماضي، تسجيل 63 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ إعلان السلطات عن أول وفيات بالفيروس في البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي متلفز: "بناء على نتائج فحوص مختبرات جديدة، رصدنا 958 حالة إصابة جديدة بكوفيد 19، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9 آلاف حالة".

وأضاف: "مع الأسف في الساعات الـ24 الماضية، وردتنا تقارير عن 63 وفاة وإجمالا توفي 354 شخصا".

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت الفاتيكان، الاحد (15 آذار 2020)، أن عيد الفصح لهذا العام سيكون دون مصلين، بسبب فايروس كورونا المستجد.





ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الفاتيكان تأكيده أن "احتفالات عيد الفصح ستقام هذا العام دون مصلي

بغداد اليوم- متابعة

أصبح من الضروري الاهتمام بالجهاز المناعي والحرص على تقويته، من أهم وسائل الوقاية من فيروس كورونا، المستجد (كوفيد-19)، إلى جانب غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر لمدة 30 ثانية كحد أقصى، والبعد مسافة متر واحد من الأفراد.

و

بغداد اليوم- متابعة

أعلن وزير الصحة السوري نزار يازجي، عن تحويل طائرة ركاب قادمة من العراق إلى مركز الحجر الصحي في منطقة الدوير النائية في ريف دمشق، وهم 16 راكبا سوريا وطاقم الطائرة.

وأكد على تشديد الإجراءات المتخذة على المعابر الحدودية و

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