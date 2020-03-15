بالوثيقة.. المالية النيابية تطالب بتخصيص منحة شهرية لوزارة الصحة لدعمها في مواجهة كورونا

2020/03/15 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، بتخصيص منحة شهرية لوزارة الصحة لدعمها في مواجهة فيروس كورونا.

وجاء في كتاب صادر عن رئيس اللجنة، هيثم الجبوري، أنه "نظرا للظروف المتمثلة بخطر انتشار فيروس كورونا، ولتمكن وزارة الصحة والجهات الأخرى، من القيام بواجبها، بحماية أبناء شعبنا، وتوفير المستلزمات والمواد الاولية للوقاية من هذا الفايروس، نرجو اطلاق منحة مالية شهرية فورية، خارج تخصيصات الوزارة الاصلية على ان تتوزع هذه المنحة ما بين وزارة الصحة (المركز) ودوائر الصحة ي جميع الملاحظات".

يُشار الى أن مجموع الإصابات بالفيروس، بلغ في عموم البلاد، 111 حالة، ومجموع حالات الشفاء: 26 ومجموع الوفيات: 9، بحسب بيان وزارة الصحة.

بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد (15 آذار 2020)، تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد لرجل من السليمانية يبلغ من العمر 46 عاماً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "حالة إصابة جديدة بفايروس

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت محافظة كربلاء، الاحد (15 آذار 2020)، حظرا للتجوال ابتداء من يوم غد الاثنين بسبب فيروس كورونا.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، إن "الحكومة المحلية في محافظة كربلاء ،أعلنت عن حظر للتجوال لثلاثة أيام بدءاً من يوم غد الاث

بغداد اليوم- البصرة

أفاد مصدر أمني من محافظة البصرة، الأحد (14 آذار 2020)، بأن القوات الأمنية أغلقت عدداً من المرافق الاجتماعية، والأماكن العامة في المحافظة، حذراً من تفشي فايروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن &qu

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