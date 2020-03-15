2020/03/15 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاحد (15 آذار 2020)، تسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).