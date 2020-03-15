نائب رئيس برلمان العراق يحذر: استمرار الاستهانة بكورونا سندفع ثمنه غالياً

2020/03/15 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، من استمرار "الاستهانة واللا مبالاة" في التعامل مع الإجراءات الوقائية للحد من كورونا، معتبراً ...

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