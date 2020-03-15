الحشد يدمر مضافة لداعش ويصيب عدداً ممن يختبئون بداخلها غرب سامراء

2020/03/15 | 12:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفذت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش غرب مدينة سامراء.

وذكر إعلام الحشد في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة عمليات سامراء للحشد عملية استباقية لملاحقة فلول داعش في منطقتي زورة وحاوي الحويش غرب سامراء".

وبين أن "العملية تمت بمشاركة قوة من اللواء ٣١٤ وفوج التدخل وكتيبة المدفعية وكتيبة القناصين وكتيبة هندسة المتفجرات والجهد الآلي للحشد الشعبي".

وأضاف انه "تم رصد تحركات الارهابيين واستهدافهم مباشرة بالأسلحة المتوسطة وقنابر الهاون وصواريخ الكاتيوشا ما أدى الى إصابة عدد من عناصر داعش وتدمير مضافة لهم وفرار الآخرين".

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