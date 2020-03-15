سطو مسلح على منزل لاعب توتنهام

2020/03/15 | 12:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفاد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، بأن منزل أحد نجوم نادي توتنهام لكرة القدم، تعرض مؤخرًا لسطو مسلح من قبل اربعة أشخاص.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "اربعة أشخاص اقتحموا منزل يان فيرتونخين، مدافع توتنهام، الثلاثاء الماضي، وأرعبوا عائلته الصغيرة".

وأشارت إلى أن "فيرتونخين كان رفقة توتنهام لمواجهة لايبزيج في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأوضحت أن "المنزل وقت السطو كان يشهد تواجد زوجة فيرتونخين وطفليهما فقط".

واستخدم اللصوص السكاكين والسواطير لإثارة الرعب، بينما نفذت زوجة فيرتونخين كل ما قيل لها من المقتحمين حيث قام اللصوص بتفتيش المنزل وسرقة عدد من الأجهزة الكهربائية.

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