نائب: السنة والاكراد يسعون لرئيس وزراء يبقي القوات الأميركية داخل العراق

2020/03/15 | 12:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} بين النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، الاحد، ان الاكراد والسنة يسعون لرئيس وزراء يبقي على القوات الأميركية داخل العراق، لافتا الى ان واشنطن تسعى ان يكون موقف الاكراد والسنة هو المهيمن على اختيار رئيس الوزراء الجديد.وقال عليوي ان “الكتل السياسية السنية والكردية ترحب وجود القوات الأميركية داخل العراق، في حين ترفض الكتل الشيعية تواجد هذه القوات وتسعى لرئيس وزراء ينفذ قرار البرلمان القاضي بإخراج كامل القوات الأجنبية”.وأضاف ان “مساعي الاكراد والسنة لابقاء القوات الأميركية في العراق يمثل سعيا مخزيا لان القرار اتخذ بأغلبية واضحة في البرلمان، وعليهم اعلان موقف واضح تجاه اخراج القوات الأميركية كما اتخذ الشيعة موقفهم من تواجد هذه القوات”.

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