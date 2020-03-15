2020/03/15 | 12:12 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

بالتأكيد الجو العام لايساعد على الضحك، بعد تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا عالميا 140 ألفا، والوفيات 5400، وأسواق الأسهم تهبط والاقتصاد في الإنعاش، ولكن هناك مساحة للنكت لدى البعض.

قال فرانسوا رينار في مقال بمجلة لنوفيل أوبسرفاتور الفرنسية، إنه تصفح الويب ليرى النكت حول كورونا، ووج...

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