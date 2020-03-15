فرنسا تعلن إقفال كل ما هو غير أساسي لحياة المواطنين لمواجهة كورونا

2020/03/15 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية في بيان رسمي لها، عن دخول البلاد في المرحلة الثالثة والأخيرة، والتي تعد الأخطر في مراحل انتشار فيروس كورونا التاجي.وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، قد أعلن، يوم السبت، عن إقفال جميع المطاعم والمقاهي ودور السينما وكل ما هو “غير أساسي” لحياة المواطنين لمواجهة تفشي فيروس كورونا.وقال رئيس الوزراء، […]

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