كربلاء تعلن حظراً للتجوال بدءأ من غد الاثنين مع استثناء

2020/03/15 | 12:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الاحد، فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة ثلاثة ايام بدءاً من يوم غد الاثنين.وقال الخطابي خلال مؤتمر صحفي، لخلية الازمة المركزية الخاصة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء إن "الخلية قررت القيام بحظر للتجوال لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من يوم غد الاثنين المصادف ١٦ من شهر اذار الجاري ويستثنى منه الدوائر الصحية والامنية والخدمية ذات العلاقة"، مشيرا الى ان "الحظر لا يشمل المخابز والافران وبعض المحال التجارية".وأضاف الخطابي، أن "القرار جاء من اجل تعقيم وتعفير كافة مناطق المحافظة في مركزها واقضيتها ونواحيها ولحفظ سلامة مواطنينا من ابناء المحافظة".يشار إلى أن خلية الأزمة في محافظات أربيل والسليمانية وصلاح الدين وميسان وذي قار وبابل ونينوى قررت فرض حظر التجوال، في وقت اعلنت فيه محافظات البصرة وكركوك والمثنى وواسط، منع التنقل مع المحافظات الأخرى.

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