الحشد الشعبي يصيب عددا من الدواعش ويدمر مضافة لهم بعملية استباقية غرب سامراء

2020/03/15 | 12:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاحد، عملية امنية واسعة لملاحقة فلول داعش غرب مدينة سامراء .وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , انه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت قيادة عمليات سامراء للحشد عملية استباقية لملاحقة فلول داعش في منطقتي زورة وحاوي الحويش غرب سامراء “, لافتا الى ان ” العملية

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