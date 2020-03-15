ميسان تعلن الشفاء التام لأول إصابة من كورونا

2020/03/15 | 12:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت خلية الأزمة في ميسان عن الشفاء التام للسيدة المصابة بفيروس كورونا في المحافظة.وقال محافظ ميسان على هامش خروج المريضة زهرة ام حسين من مستشفى الصدر بعد إعلان شفائها التام، ان خلية الأزمة في ميسان اتخذت كافة الإجراءات اللازمة من اجل عدم انتشار هذا الفيروس، مؤكدا بأن صحة المحافظة بذلت جهودا كبيرة […]

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