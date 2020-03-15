نظام جديد في هواتف “غوغل” لا يحتاج لاستخدام اليدين

2020/03/15 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية عن نظام جديد موجود في هواتف غوغل “بيكسل 4” لا يحتاج إلى استخدام اليدين على الإطلاق.ونشر موقع “جي إس إم آرينا” تقريرا حول نظام الرادار الجديد الموجود في هواتف “بيكسل 4″، والمعروف باسم “سولي”.وأشارت غوغل إلى أن النظام يستخدم تقنية جديدة كليا على عالم الهواتف الذكية، والتي تسمح بالتنقل عن […]

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