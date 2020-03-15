عالية نصيف تدعو لتشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

2020/03/15 | 12:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف بتشكيل خلية أزمة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية ووضع خطط لتفادي أضرارها إلى حين عودة أسعار النفط إلى طبيعتها .وقالت نصيف، اليوم :” ان العجز الكبير في الموازنة المالية في العراق لم يكن من السهل معالجته ولو حتى بشكل جزئي في حال بقاء أسعار النفط على حالها، واليوم بعد الهبوط الحاد […]

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