نائب: لا يمكن مواجهة كورونا بدون حكومة وعلى الكتل الاسراع بتسمية رئيس الوزراء

2020/03/15 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى عضو مجلس النواب، رياض التميمي، الأحد، أنه لا يمكن مواجهة كورونا بدون حكومة، موجها رسالة للكتل السياسية المعنية بتسمية رئيس الوزراء الجديد.وقال التميمي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “الأوضاع على مستوى العراق والعالم لاتحتمل اي تأخير في حسم الملفات المهمة وخاصة ملف اختيار رئيس الوزراء الجديد الذي اصبح ازمة سياسية تعكس […]

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