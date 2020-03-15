2020/03/15 | 12:24 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” خضع لاختبارات الفحص الطبي وتبين أنه خالٍ من فيروس «كورونا».وقال “شون كونلي” طبيب الرئيس الأميركي في بيان نشره #البيت_الأبيض: «إن الرئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب خالٍ من “كورونا” وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب خالٍ من “كورونا” وإسبانيا تعلن حالة الطوارئ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).