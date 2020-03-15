2020/03/15 | 12:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الهيأة الإدارية لنادي الحدود الرياضي اليوم الأحد إيقاف جميع النشاطات الرياضية ،حرصًا على سلامة الرياضيين من انتشار فايروس كورونا. وذكر بيان للنادي تلقته وكالة صدى الاعلام، أن” الهيأة الإدارية واستناداً إلى توجيهات وزارة الصحة وخلية الأزمة ومقترح اتحاد كرة القدم ،قررت إيقاف جميع النشاطات الرياضية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 آذار ولغاية 25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي الحدود يعلن إيقاف نشاطاته الرياضية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي الحدود يعلن إيقاف نشاطاته الرياضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).