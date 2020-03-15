كربلاء تفرض حظرا للتجوال من يوم غد ولمدة ثلاثة ايام

2020/03/15 | 12:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الأحد، عن فرض حظر للتجوال في المحافظة اعتبارا من يوم غد، داعية المواطنين إلى التعاون مع الكوادر الصحية والامنية والخدمية.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنه “من اجل حفظ صحة وسلامة اهالي كربلاء المقدسة من خطر فايروس كورونا ستقوم كافة كوادر المحافظة الصحية […]

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