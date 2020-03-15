توقعات حالة الطقس والامطار لهذا اليوم

2020/03/15 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد تشير آخر تحديثات خرائط الطقس، الأحد، إلى استمرار تأثير المنخفض الجوي، حيث يستمر الطقس غائما جزئيا في عدد من المناطق.وذكر المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، في منشور على فيسبوك" اليوم، 15 آذار 2020 ،ان تأثير المنخفض الجوي يستمر ويتوقع ھطول الامطار صباح الاحد في أغلب المدن (عدا الانبار وغرب الموصل ودھوك) التي تتلاشى فيھا فرص الامطار .وأضاف ان غزارة الامطار مصحوبة بالبرق والرعد والرياح الھابطة متوقعة في مدن ( ميسان وواسط والسليمانية وشرق كركوك) .وأشار إلى سقوط زخات متفاوتة من الأمطار ما بين الخفيفة إلى معتدلة الشدة في مدن البصرة وميسان وواسط في مناطق متفرقة منھا خلال النھار، مبينا انه ربما تشمل بعض الامطار مناطق من شرق العاصمة بغداد ومناطق متفرقة من مدن الفرات الاوسط وشمال صلاح الدين والسليمانية وديالى وكركوك قبل الظھر ايضا .وختم عطيه، بالقول انه "لا يوجد تغيير كبير بدرجات الحرارة عدا انخفاضھا خلال الليل في الايام المقبلة "، مؤكدا ان الاجواء خلال ھذا الاسبوع تمتاز بتقلباتھا وعدم استقرارھا

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