نائب: بقاء القوات الأميركية أشد خطورة على العراقيين من كورونا

2020/03/15 | 12:31 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

طالب عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الاحد، الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات وقرارات صارمة بتنفيذ قرار ال...

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