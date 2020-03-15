2020/03/15 | 12:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد خرج بعض المحافظين العراقيين في المحافظات التي تكون على تماس مع إيران، عن صمتهم بشأن عدم إنصياع المواطنين إلى الأوامر الحكومية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم إمتلاكهم الصلاحية المطلقة للسيطرة على الوضع.ودعا محافظ واسط محمد المياحي، المواطنين الى تنفيذ التعليمات الصادرة من خلية الازمة واخذها على محمل الجد لمواجهة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. محافظان يفتحان النار على الحكومة بسبب فتح الحدود البرية و الجوية أمام إيران في ظل تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. محافظان يفتحان النار على الحكومة بسبب فتح الحدود البرية و الجوية أمام إيران في ظل تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).