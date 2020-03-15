تماثل مصابة بكورونا للشفاء واخضاع فريق آثاري اجنبي للفحص جنوبي العراق

2020/03/15 | 12:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس خلية الأزمة في ميسان المحافظ علي دواي لازم يوم عن مغادرة الحالة الأولى التي تم اكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا في المحافظة المستشفى بعد اكتسابها الشفاء التام .

من جهته قال مدير عام صحة ميسان ، الدكتور علي محمود العلاق :وسط فرحة الأهل والأقارب وبحضور محافظ ميسان الأستاذ علي دواي لازم وحقوق الإنسان وعدد من الأطباء ووسائل الإعلام ودعت مستشفى الشهيد الصدر التعليمي اليوم الأحد ٣/١٥ /٢٠٢٠ السيدة المسنة من أهالي المحافظة بعد اكتسابها الشفاء التام والتي أصيبت بفيروس الكورونا المستجد بعد عودتها من السفر خارج البلاد .

واكد عدم وجود إصابات بالمرض في المحافظة عدا الحالتين الأولى اكتسبت الشفاء التام وغادرت المستشفى والثانية للأسف فارقت الحياة لتأخر الحالة وعدم مراجعة المؤسسات الصحية مشيراً الى ان المراجعة السريعة للمؤسسة الصحية والاكتشاف المبكر للحالة له دور كبير في شفاء المريض .

في هذه الاثناء اعلنت إدارة قطاع الناصرية الأول عن إجراء الفحوصات السريرية اللازمة لفريق اثاري اجنبي وافد إلى منطقة اور الأثرية غربي الناصرية.

وقال مدير قطاع الناصرية الأول الصيدلاني باسم هاشم الإبراهيمي انه بعد إعلامنا من قبل مفارز الشرطة بوجود وفد اجنبي متوجه إلى منطقة اور الأثرية تم توجيه فريق صحي من مركز المنصورية الصحي التابع للقطاع لاتخاذ الاجراءات اللازمة وبالسرعة الممكنة وبعد توجه الفريق للمنطقة الأثرية تم إجراء الفحوصات السريرية وقياس درجة الحرارة للوفد المكون من ثلاثة عشر عنصرا اجنبيا تبين عدم ظهور اعراض الاصابة بفايروس كورونا او اي مرض انتقالي آخر.

يشار الى أن الوفد تم فحصه أثناء دخوله في مطار البصرة الدولي وتم تأييد سلامة جميع أعضاءه من اي من الأمراض الانتقالية .

وبدأت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان بإتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بعد تسجيل اكثر من 100 اصابة بالفيروس المستجد، وقد علقت تسيير الرحلات الجوية من والى الدول الموبوءة.

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