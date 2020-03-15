حروب الضيوف مع الضيوف

2020/03/15 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي في جميع الأعراف الثابتة في العالم كله، لا توجد منطقة وسطى، في أنواع الدول وأشكالها.فإما دولة تحترم نفسها وتقاتل وتستميت لحماية حدودها وسيادتها وهيبتها وكرامة شعبها، أو...أكمل القراءة ←

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