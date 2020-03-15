2020/03/15 | 12:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، الاحد، أن الليلة ستشهد الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن تضييع الوقت ليس في صالح أحد.وقال الأسدي في تغريدة على صفحته بتويتر، إنه “خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قراراها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي”.وأضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناطق باسم تحالف الفتح: الليلة ستشهد الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناطق باسم تحالف الفتح: الليلة ستشهد الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).