الاعدام لقاتل في الموصل

2020/03/15 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصدرت محكمة استئناف نينوى، الاحد، حكما باعدام مدان قتل والد طبيب في مدينة الموصل.وقتل العام الماضي الدكتور والد سعد الخطابي أخصائي المفاصل، بحادث جنائي داخل منزله في حي اليرموك غربي الموصل.

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