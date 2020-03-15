المالية النيابية: الفساد في المنافذ الحدودية يبلغ أكثر من ٧ مليارات دولار سنويا

2020/03/15 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال رئيس لجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، إن حجم الفساد في المنافذ الحدودية يبلغ أكثر من ٧ مليارات دولار سنويا.





وأوضح الجبوري في حديث تلفزيوني تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن إيرادات المنافذ الحدودية تبلغ ٥٠٠ مليون دولار سنويا بينما من المفترض ان تكون ٨ مليارات دولار.





وأكد أن الحكومة العراقية عملت ثلاث مرات على إحالة المنافذ الحدودية إلى شركة ولكن يعود إلى مرحلة الصفر بسبب الفساد، مشيرا الى أن القرارات التي تأتي بإيقاف اتمتة المنافذ من قبل مجلس الوزراء.





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