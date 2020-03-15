نجم نابولي انسيني يتبرع بمبلغ 100 الف يورو لمستشفيات نابولي لمساعدتهم في مكافحة كورونا

2020/03/15 | 12:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم نجم فريق نابولي الدولي الإيطالي، لورينزو إنسنيي على التبرع بمبلغ ضخم من أجل مكافحة فيروس كورونا في أقليم كامبانيا الموجود في جنوب إيطاليا.وقام إنسيني صاحب الـ28 عاماً بالتبرع بمبلغ قدره 100 ألف يورو للمستشفيات من أجل المساعدة في محاربة فيروس كورونا، الذي انتشر في البدلاد مؤخراً.وقال فينسينزو دي لوكا، حاكم منطقة كامبانيا

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