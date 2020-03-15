احمد الأسدي: الليلة ستشهد اعلان اسم مرشح رئاسة الوزراء

2020/03/15 | 12:49 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم تحالف الفتح النائب أحمد الأسدي، الاحد، أن الليلة ستشهد الإعلان عن اسم المرشح لرئاسة الوزراء، مشيرا إلى أن تضييع الوقت ليس في صالح أحد.وقال الأسدي في تغريدة على صفحته بتويتر ، إنه “خلال الساعات القادمة ستحسم اللجنة السباعية قراراها بخصوص اختيار الشخصية المناسبة لتشكيل الحكومة المؤقتة ويرفع للمصادقة عليه بشكل نهائي”.

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