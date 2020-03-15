نينوى تعيش حجرا صحيا للمحافظة على سلامة مواطنيها، وأسعار البضائع في غلاء مستمر

2020/03/15 | 12:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بتوجيه من محافظ نينوى نجم الجبوري عقدت خلية الازمة جلستها الرابعة برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري وصدر عنها المقررات التالية : 1 – تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر للتجوال في محافظة نينوى يومي الاحد والاثنين بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء فيما يخص الوزارات والهيئات الاتحادية لغرض القيام بتعقيم …

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