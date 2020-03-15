في آخر قدّاس لهم، مسيحيّو الحمدانية يتمنّون السلام للعالم

2020/03/15 | 12:49 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل أقامت كنائس قضاء الحمدانية آخر قدّاس صباح هذا اليوم الأحد 15 آذار 2020 ، حيث إستثنت قائممقامية قضاء الحمدانية المسيحيين من حظر التجوال الذي فرضته محافظة نينوى، وسمح قائممقام قضاء الحمدانية مع خلية الأزمة للمسيحيين بمزاولة القداس الصباحي لكافة المواطنين المسيحيين هذا اليوم.بدأت القداديس بالصلاوات المتعارف عليها وبعدها قراءة …

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