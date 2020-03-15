بالفيديو.. حشود الزائرين على أبواب بغداد والقوات الأمنية تحاول إقناعهم بالعودة للوقاية من كورونا

2020/03/15 | 12:51 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل، قيام شرطة بغداد، اليوم الأحد، بمنع الزائرين القادمين من المحافظات إلى بغداد لغرض زيارة الإمام الكاظم.ويحتشد العشرات من الزائرين أمام السيطرات، محاولين الدخول إلى العاصمة بغداد، في ظل تفشي فيروس كورونا وإعلان حالة التأهب القصوى في أغلب محافظات العراق تقريبا.سيطرات بغداد تحاول ارجاع المشاية الذين قدموا من […]

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