الكناني يكشف لـ”العهد نيوز” عن اجتماع للجنة السباعية لحسم مرشح رئاسة الحكومة

2020/03/15 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن كتلة الصدقون النيابية، احمد الكناني، عن اجتماع حاسم للجنة السباعية يعقد اليوم الاحد، لحسم مرشح رئاسة الحكومة.وقال الكناني في تصريح مقتصب لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، ان “اللجنة الساباعية المشكلة لحسم رئاسة الوزراء ستعقد اليوم، اجتماعا مهما لحسم المرشح لرئاسة الوزراء وتقديمه إلى رئاسة الجمهورية “.

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