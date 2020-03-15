باحثون هولنديون يطورون دواء للقضاء على كورونا

2020/03/15 | 12:57 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..وصل فريق من الباحثين بجامعة أوتريخت الهولندية لتطوير أول عقار يهاجم فيروس كورونا ، يقوم على جسم مضاد أحادي النسيلة ويفيد بالتعرف على البروتين الذي يعتمد عليه الفيروس لمهاجمة خلايا جهاز التنفس.وحسب وكالة “أنسا” الإيطالية، فإن البحث نشر على موقع “BioRxiv”، وهو من إعداد فريق من الجامعة الهولندية برئاسة الباحث شونيان وانغ.وأشار البحث […]

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