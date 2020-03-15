الفاتيكان يقرر اقامة احتفالات عيد الفصح دون مصلين

2020/03/15 | 13:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أعلن الفاتيكان ، صباح اليوم الأحد 15 مارس/آذار، أن احتفالات عيد الفصح، ستتم دون مصلين، بسبب تفشي فيروس ” كورونا ” الجديد.ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الفاتيكان تأكيده أن احتفالات عيد الفصح ستقام هذا العام دون مصلين بسبب فيروس كورونا.وقالت المقاطعة البابوية في بيانها: “بسبب حالة الطوارئ الصحية العامة العالمية الحالية، ستقام جميع […]

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