لاول مرة بتاريخها.. انطلاق عملية البحث عن النفط والغاز في 3 مدن بديالى

2020/03/15 | 13:02 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، عن انطلاق عملية بحث عن النفط والغاز في 3 مدن داخل المحافظة لاول ...

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