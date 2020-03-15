رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع السفير الفرنسي القضايا المتعلقة بالنساء الفرنسيات المحكومات في العراق

2020/03/15 | 13:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بمكتبه اليوم الاحد، السفير الفرنسي لدى العراق السيد برونو أوبير.وقال بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “القاضي فائق زيدان بحث مع السفير الفرنسي برونو أوبير الامور القانونية المتعلقة بالنساء المحكومات عن جرائم الارهاب من حملة الجنسية الفرنسية”.

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