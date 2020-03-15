صور .. خريجون يتظاهرون في كركوك: اصبحنا ضحية الصراعات الحزبية

2020/03/15 | 13:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تظاهر عدد من الخريجين، يوم الأحد، أمام مديرية تربية محافظة كركوك للمطالبة بإصدار أوامر وزارية لتعيينهم على الملاك الدائم.

وقال مراسل شفق نيوز، إن عشرات الخريجين نظموا تظاهرة صباح اليوم، أمام مديرية تربية محافظة كركوك للمطالبة بإصدار الأمر الوزاري الخاص بتعيينهم على الملاك الدائم بعد اكثر من 3 أشهر على إعلان الأسماء المرشحة للتعيين.

ونقل المراسل عن متظاهرين قولهم "إننا اصبحنا ضحية الصراعات بين الأحزاب، هناك أكثر من 2800 عائلة تنتظر أوامر تعيين ابناءها".

وأضافوا أن "خلية الازمة في كركوك منعت التجمعات والتظاهرات بسبب تفشي فيروس كورونا"، مشيرين إلى أن "مدير تربية كركوك لم يتواجد في المديرية بحجة تعطيل الدوام من قبل خلية الأزمة".

من جانبها ، حاولت شفق نيوز، الاتصال بمسؤولي تربية محافظة كركوك عدة مرات لكنهم لم يجبوا على اتصالاتها.

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