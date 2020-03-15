السليمانية تعلن وفرة بالمواد الغذائية: المخازن لم تعد تسعها

2020/03/15 | 13:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكدت غرفة التجارة في محافظة السليمانية يوم الاحد ان مخازن المحافظة لحفظ المواد الغذائية قد لا تسع من كثرة التخزين المستمر فيها.

وقال رئيس غرفة التجارة في السليمانية سيروان محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان السلع والمستلزمات متوفرة وبكثرة في المخازن ولا توجد مخاوف من نقص الغذاء ومستلزمات الحياة اليومية.

واوضح انه على العكس فإنه من وفرة المواد الغذائية والسلع والمستلزمات اليومية قد لا تسعها المخازن الموجودة وقد نحتاج الى اخرى.

وكانت وزارة التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان قد اكدت يوم السبت بوجود وفرة في المواد والسلع الغذائية في اسواق الاقليم.

وكانت وزارة الداخلية في اقليم كوردستان قد قررت حظر التجوال لمدة 48 ساعة في محافظتي اربيل والسليمانية سينتهي سرياه في الساعة الـ12 من صباح يوم الثلاثاء اذا لم تمدد الحظر السلطات.

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