كورونا يضرب سباق البحرين في الفورمولا 1.. مشاركون دون جمهور

2020/03/15 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت البحرين اليوم الأحد إقامة سباق جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1 دون حضور جماهيري بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستقرت البحرين على السماح فقط بحضور المشاركين في السباق دون حضور الجماهير، “حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي رياضة سباقات فورمولا 1”.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد أعلن مضمار البحرين الدولي أن السباق سيقتصر على المشاركين فقط وسيتم نقله متلفزا.

وذكر مضمار البحرين الدولي -عبر حسابه الرسمي على فيسبوك اليوم الأحد- “بالتواصل مع شركائنا الدوليين وقوات الصحة الوطنية في المملكة، اتخذت البحرين قرار إقامة جائزة البحرين الكبرى لهذا العام كحدث يقتصر على المشاركين”.

وأضاف “كبلد يستضيف فورمولا 1، فإن الموازنة بين صحة وسلامة المشجعين والمتوجهين إلى السباق تُمثّل مسؤولية ضخمة”.

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