كورونا يثير ذعر ريال مدريد

2020/03/15 | 13:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن فيروس كورونا أثار ذعر ريال مدريد بشأن صحة أحد لاعبي الميرنجي المعارين.

ويلعب داني سيبايوس مع آرسنال على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، بينما من المقرر أن يعود لريال مدريد خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، فإن إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، بفيروس كورونا أثارت ذعر مسؤولي ريال مدريد بشأن صحة سيبايوس.

وأشارت إلى أن القلق يعود لمعرفة ريال مدريد أن سيبايوس يتعامل مع أرتيتا يوميًا أثناء تناول الطعام وخوض التدريبات، مما قد يعرضه لنقل العدوى.

وأوضحت أن مسؤولي ريال مدريد اتصلوا أكثر من مرة بسيبايوس، للاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد أن حتى الآن لم تظهر عليه أي أعراض لفيروس كورونا.

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